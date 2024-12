¿Qué pasó con Martín Távara que no fue considerado por Sporting Cristal?

El último miércoles el nombre de Martín Távara fue la conversación del momento. Y es que, tras volver de Brasil con la Selección Peruana, el mediocampista nacional, sorpresivamente, no fue tomado en cuenta por el técnico Roberto Mosquera para el partido contra Arsenal de Sarandía en duelo de Copa Sudamericana.

"Roberto Mosquera ha decidido que Martín Távara no entre en consideración para el partido de hoy, no es por ningún tema de salud. No está lesionado ni presenta molestia, en su lugar irá Jesús Castillo", dijo Jean Martín en Fútbol como chanca.