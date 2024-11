¡Explotó! Carlos Lugo y su dura crítica tras la eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana

No se aguantó más. Carlos Lugo , excampeón de la Copa Sudamericana con Cienciano del Cusco , explotó en redes sociales tras la eliminación del torneo continental a manos de FBC Melgar por un global de 2-1. El exzaguero 'Guaraní' utilizó su cuenta de Twitter para alzar su voz de protesta y opinar acerca del acontecimiento.

"Para empezar, no pueden contratar jugadores que no estén adaptados a la altura. Futbolistas que descendieron con sus equipo el año pasado. Y así decimos que Cienciano es grande. Estuvieron cuatro meses juntos para poder armar un gran plantel y no vi a nadie alentar a su compañero", redactó Carlos Lugo en su cuenta de Twitter.