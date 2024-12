Francia igualó 1-1 con Hungría y quedó a un paso de clasificar en la Euro 2020

El partido entre Francia vs Hungría por la segunda fecha de la Copa América 2021 ha comenzado. Sigue el minuto a minuto.

No obstante, Kylian Mbappé también deleitó con su inventiva individual, aunque se quedó con las ganas de celebrar un gol por offside. Otro de los jugadores que también atraviesa por un gran nivel es Antoine Griezmann, mientras que Karim Benzema todavía no ha podido implicarse por completo en el juego colectivo. Todavía es una deuda anotar tras su regreso.

Por su parte, la Selección de Hungría es un representativo no tan poderoso del viejo continente, pero que se plantea hacer historia en la Eurocopa. Ádám Szalai es el capitán del equipo y la principal carta ofensiva, aunque en el primer choque ante Portugal no logró celebrar. Si bien hubo un gran juego en lo colectivo, no supieron llevarlo al resultado.