Griezmann y Mbappé habrían protagonizado problemas en la Eurocopa

Según la versión del periodista, uno de los motivos del regreso de Benzema a la selección fue a petición de Mbappé para hacer de enlace entre él y Griezman , ello no gustó a todos generando las primeras malas caras.

El retorno de Karim Benzema haría una modificación en el esquema de Francia para encarar los partidos. Antoine Griezmann debería ser sacrificado jugando en otra posición que no era de su agrado, pero debía aceptar para no salir del once titular.