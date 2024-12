Presidente de Sevilla descartó el fichaje de Sergio Ramos: "Nunca fue una de nuestras opciones"

Si hay algo que en Sevilla tienen claro es que Sergio Ramos no volverá. Primero el propio futbolista lo descartó durante su despedida con el Real Madrid y días después Monchi, director deportivo sevillista, también lo hizo.

A ello se sumó las palabras del presidente del Sevilla , hablamos de Pepe Castro, quien ha vuelto a rechazar el regreso de Sergio Ramos . "No ha sido nunca una de nuestras opciones; ni siquiera era una previsión", arrancó.

Por último, el presidente del Sevilla valoró el aficionado que existe en la ciudad andaluza: "Si hay una ciudad futbolera en España, en Europa y en el mundo, es Sevilla. Y no lo digo yo, no son palabras de Pepe Castro, sino que me baso en datos", concluyó.