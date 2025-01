Thiago Messi y su conmovedora reacción al ver a su padre irse del Barcelona

Desde España, se pudo conocer todos los detalles con respecto a lo que fue la salida de Lionel Messi del Barcelona. El atacante argentino no seguirá en el elenco 'azulgrana', por lo que le costó decir adiós durante la conferencia de prensa en el Camp Nou. No obstante, las lágrimas de la 'Pulga' no fue lo más comentado en esta ceremonia, sino que la periodista del diario Marca, Carmen Torres, reveló ciertos aspectos sobre el hijo mayor del '10', Thiago.