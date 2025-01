Con doblete de Benzema: Real Madrid goleó 4-1 al Alavés por LaLiga

La lista de convocados del Real Madrid

"Puede que en el último periodo no lo hiciera bien, pero la evaluación es muy buena en estos primeros días. Luego el juez es el campo, no el entrenador. Si lo hace bien en el campo va a jugar y si no lo hace, no va a jugar. Aquí hay mucha competencia y la competencia es muy buena para la motivación", explicó.