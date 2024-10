Real Madrid confía en fichar a Kylian Mbappé para esta temporada

En Real Madrid no se resignan con el tema de los fichajes y hasta el último día de agosto luchará por incorporar a Kylian Mbappé . Los españoles saben que mientras no se cierre el mercado de pases (termina el 31 de agostos) todo puede pasar, por lo que la ilusión está latente.

En esa línea, PSG más allá de la idea de no negociar y declararlo intransferible a Mbappé, no tiene otra opción de aceptar conversaciones con sus pares del Real Madrid, claro está si es que no quiere que se marche la siguiente temporada en calidad de jugador gratis y sin dejar un solo euro.