Abram en el Camp Nou: Granada definió once para vencer al Barcelona

Granada tiene la gran oportunidad de conseguir su primera victoria en la Liga Santander . Los 'Rojiblancos' no han tenido el arranque que esperaban al sumar tan solo dos unidades en cuatro presentaciones. Sin embargo, visitarán a un necesitado Barcelona .

Los de Ronald Koeman no solo no atraviesan su mejor momento futbolístico, también tendrán varias bajas por lesión. Estos dos temas hacen que para Granada no sea descabellado volver a casa con los tres puntos. Por ende, Robert Moreno señaló que irán al Camp Nou por la victoria.