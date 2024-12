Ver vía Star + GRATIS, Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por derbi español LaLiga

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO, EN DIRECTO y LIVE STREAMING por INTERNET se enfrentan por el clásico español. Dicho duelo se jugará este domingo 24 de octubre (9:15 a. m. hora peruana / 11:15 a.m. hora argentina) en el estadio Camp Nou por la jornada 10 de La Liga y será transmitido a través d la señal de ESPN y Star Plus.