Los jugadores del Real Madrid que pudieron jugar el clásico con camiseta del Barcelona

Esta mañana el mundo se paraliza. Desde las 09:15 horas de Lima, el Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por la décima fecha de LaLiga en el estadio Camp Nou . Tras ello, hay varios jugadores Merengues que bien pudieron jugar el Clásico Español con camiseta azulgrana, ya que estuvieron en los planes del conjunto culé, pero no pudieron ficharlos. Conoce quiénes fueron.

El orden se verá desde defensa hasta el ataque. El primero es David Alaba , que llegó esta temporada al equipo Blanco, a pesar que los catalanes estuvieron interesados en el austriaco que acababa contrato con el Bayern y, por lo tanto, no se tenía que pagar traspaso. Algo atractivo para el Barça que, por último no fichó al central que se fue al equipo rival. Hoy jugará su primer clásico.

Los dos mediocampistas que tiene Carlos Ancelotti en el plantel, también estuvieron en la órbita. Antes de llegar al Real, Luka Modric no tenía filtros y posaba cariñosamente con la camiseta azulgrana. Además, visitó las instalaciones del club, pero luego se terminó yendo al Tottenham y posteriormente al Madrid.

Finalmente, el último de los que hoy en día defiende la camiseta Blanca, es Karim Benzema . El delantero sonó mucho para el Barcelona cuando jugaba en el Lyon. En su momento se comentó que la propuesta no le convencía y fue ahí que Florentino Pérez entró en escena para ficharlo.

El caso de los brasileños Vinicius y Rodrygo es un tema particular. Ambos jugadores le dijeron que no al equipo catalán porque económicamente las propuestas no los seducía y prefirieron aceptar la millonaria propuesta de los 'Vikingos'.