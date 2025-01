Carles Puyol tras agresión a Ronald Koeman: "Esas personas no representan a Barcelona"

Uno de los hechos que se vivió luego del clásico entre Barcelona vs. Real Madrid fue la agresión de los aficionados 'culés' al carro de Ronald Koeman , quien en su afán de salir del Camp Nou se dio con la sorpresa de no haber seguridad en las afueras del estadio.

"Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también me dieron golpes en el coche. El Barça, o la seguridad, tendrían que poner orden. Y no darles más bola, esas personas no lo merecen. Es una situación peligrosa, por supuesto. A mí se me tiraron encima del coche, me quedé sorprendido y puede pasar algo. Entiendo que Ronald y su mujer lo pasaran mal, esto hay que evitarlo", manifestó Carles Puyol en rueda de prensa.