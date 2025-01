Lista de convocados de Koeman para el Barcelona vs Rayo Vallecano

Así, Ronald Koeman expresó su sentir por el tema de jugadores sentidos que tiene. Aparte de Dembélé, no podrá conta con Pedri. "Estamos preocupados por las lesiones. Para mí un entrenador nunca puede decidir por encima de un médico si un jugador juega".

El estratega holandés también precisó que tiene otro problema con respecto al once titular, pero acá aclaró que no es por temas físicos, sino netamente del comando técnico. de cara al duelo del miércoles. "Ansu Fati es duda. Está en la lista pero mañana decidiremos. No es por su lesión de rodilla".