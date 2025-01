Vinicius quiere renovar sí o sí con Real Madrid: "No importa lo que cobraré"

Para el ex Flamengo, el dinero resulta secundario, porque su verdadera motivación es seguir jugando en el que el considera el mejor equipo del planeta.

"No me han dicho nada, pero estoy muy tranquilo porque queda mucho tiempo aún. Claro que quiero renovar, claro que quiero quedarme aquí por mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo con eso, todo en el momento correcto. El contrato que tengo aún es el de cuando tenía 16 años. No importa cuándo voy a renovar, cuánto voy a cobrar o cuánto cobro, lo que importa es la satisfacción de estar en el mejor equipo del mundo", dijo Vini Jr.