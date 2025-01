Triunfo sufrido del Real Madrid: ganó 2-1 a Rayo Vallecano

Centro de pasado de Kroos, pero no encuentra a ningún compañero

Cabezazo de Falcao García para anotar el descuento. David Alaba no pudo marcar al colombiano

En la previa del partido, Carlo Ancelotti habló de la incomodidad de Eden Hazard por no tener los minutos necesarios. "El jugador no está contento, está claro. Tiene calidad y está entrenando bien, es profesional, serio y merece tener minutos por lo que está haciendo. Va a tenerlos si sigue así y tiene fe. Puede ser mañana titular pero lo importante es que esté enchufado. Lo siento porque es bastante fácil meter a un jugador en el banquillo que no es profesional en el entrenamiento y él lo es".