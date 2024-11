Isco, el tricampeón de Champions que saldría por la puerta falsa en el Real Madrid

Isco ha quedado marginado del primer equipo del Real Madrid y no necesariamente desde esta temporada que está liderada por Carlo Ancelotti. El volante español no ha estado en buen estado físico, por lo que ha tenido pocos minutos en los cotejos de LaLiga y Champions League.

Muy aparte de contraer COVID-19 , Isco no era considerado para los partidos de LaLiga y Champions League. El DT de Real Madrid a veces lo incluía dentro del banco de suplentes, pero no ingresaba al campo para los últimos compromisos.

Ahora, la realidad de Isco es que no renovará con el Real Madrid de cara al 2022. Tanto su agente como el jugador comienzan a ver opciones de cara a la siguiente temporada, lo cual es un tema no muy favorable para el volante español.

Y es que desde Madrid se informa que no hay club que desee tener a Isco en su primer equipo. Según el diario ABC, ha recibido ligeras ofertas de clubes que no son de su gusto y que no le conviene en todo aspecto. Se esperaba que el jugador pueda ser considerado en grandes planteles y ligas top de Europa, pero lo cierto es que no quieren apostar por el futbolista de 29 años.