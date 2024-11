Real Madrid y las normas que FIFA le impone para poder fichar a Kylian Mbappé el 1 de enero

No es un secreto que uno de los futbolistas que estará en la mira de la prensa mundial para el 1 de enero del 2022 es Kylian Mbappé. Y es que desde ese día el atacante francés podrá negociar su futuro con cualquier club del mundo tras culminar contrato con el PSG. No obstante, hay normativas que estos equipos deben seguir para no recibir sanciones de la FIFA.