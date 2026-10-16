Barcelona vs. Betis por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Barcelona vs. Betis se enfrentan este sábado 17 de octubre, desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un partido correspondiente a la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Barcelona vs. Betis: horario del partido por LaLiga

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y quieres sintonizar el encuentro entre Barcelona vs. Betis, por la novena fecha, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 10:30 a. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 11:30 a. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:30 p. m.

Estados Unidos: 12:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 10:30 a. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 p. m.

España: 6:30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Betis?

España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV

Brasil: CazéTV

Bolivia y Paraguay: Tigo Sports

Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO

México: Sky Sports e Izzi

Centroamérica: VIX y Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

Barcelona vs. Betis por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027

Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Real Betis se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, el conjunto catalán tiene puntaje perfecto tras conseguir ocho victorias seguidas, mientras que el elenco sevillano está en el tercer puesto y podría acortar la diferencia a dos si es que le quita el invicto a su rival de turno.

El FC Barcelona, con 24 puntos, llega motivado tras conseguir una abultada remontada contra el Galatasaray por la Champions League. Por su parte, el Real Betis quiere dar el golpe y cortar una racha de casi seis años sin poder vencer al conjunto azulgrana; la más reciente derrota en la Cartuja fue la temporada pasada por 3-5.