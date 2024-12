Liga BBVA MX: Atlas es el nuevo líder del Apertura 2021

Atlas es el nuevo líder del Torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA MX tras vencer 1-0 al Guadalajara en el clásico Tapatío, en un duelo que tuvo de todo y donde el árbitro fue un gran protagonista. Los ‘ Zorros’ vencieron con dos hombres más en el terreno de juego y están a la espera de que el América no sume para quedar solos en la cima del certamen.

Diego Cocca, entrenador de Atlas, salió con todo al terreno de juego pero no pudo marcar la diferencia desde el inicio e incluso dejó por ratos la sensación de que su equipo no encontraba el juego deseado. No obstante, a los 13’ el árbitro se apoyó en el VAR y expulsó a Hiram Meier, dejando a las Chivas con uno menos, y a los 27’ la visita se topó con la ventaja gracias a un penal cobrado por Aldo Rocha.