Luis Abram antes de llegar a Cruz Azul: “Hablé con Yotún y me dio buenas referencias”

“ Cruz Azul es un equipo muy grande aquí en México, vengo a aportar como dije y espero lograr los objetivos del club. Estuve en contacto con mis compañeros, la verdad que Yotún me dio buenas relaciones sobre el club y estoy contento de estar aquí”, reveló el también defensa de la Selección Peruana .

Yoshimar Yotún decidió irse de Cruz Azul, al no aceptar la reducción salarial para la temporada en curso. No obstante, el volante no dudo en darle las mejores referencias a Abram cuando se las pidió. Por ahora, Yoshi se prepara para el partido con Colombia mientras analiza su futuro.