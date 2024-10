PSG: Mauricio Pochettino reduce plantel con la partida de tres jugadores

PSG está hecho de figuras y no todas serán consideradas en la temporada, el DT Mauricio Pochettino decidió no contar con 3 figuras y les da carta libre para que puedan partir. Sabe que no los tomará en cuenta y prefiere que muestren su nivel en otro club que tenga mayores chances; el club parisino que se reforzó con Messi, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum y Sergio Ramos van a tope por los títulos.