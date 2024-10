Kylian Mbappé ya advierte su salida del PSG: "La Ligue 1 no es la mejor del mundo"

El delantero de la Selección de Francia habló de diversos temas destacando por ejemplo su presente en el PSG y en la Ligue 1, torneo que no cree que sea tan competitivo como otros en el viejo continente.

"La liga francesa no es el mejor campeonato del mundo, pero siento la responsabilidad de ayudar a que crezca", declaró el artillero de 22 años, quien además fue consultado sobre su ausencia en la reunión organizada por Ander Herrera con motivo de su cumpleaños y donde estuvo Lionel Messi .

"Un equipo de fútbol no es un grupo de amigos. Igual que un panadero no se lleva bien con todos los panaderos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar", agregó.