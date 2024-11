Lionel Messi: Sus hijos Thiago y Mateo también jugarán en PSG

Por un lado, Thiago que es el mayor empezará a entrenar con la categoría sub 10 del PSG mientras que Mateo jugará con la sub 7, esto no es novedad para uno de los menores de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo ya que en FC Barcelona fue Thiago quien jugó en las inferiores del club catalán. De hecho, se hizo viral en el 2020 luego de que anotase un doblete en un partido con la categoría de 8 años.