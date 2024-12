Exjugador de Francia: "El tridente Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé no encaja"

Ante ello, el exjugador de la Selección de Francia, Bixente Lizarazu, no dudó en criticar esta nueva delantera del PSG para la presente temporada. Supone que la llegada de Lionel Messi no ha favorecido la buena comprensión entre Kylian Mbappé y Neymar, por lo que espera que con el pasar de partidos se logre acomodar en el esquema parisino.

"Este trío (Mbappé, Neymar y Messi) es de ensueño sobre el papel, pero no consigue encajar en absoluto. Sin embargo, ayer Messi no estaba", declaró Bixente Lizarazu a "Planete PSG".

"No sé si es la llegada de Messi quien redistribuyó las tarjetas, en cualquier caso tenemos la impresión de que ya no tienen la misma facilidad de jugar juntos. Creo que hay un problema físico para Neymar, que no ha vuelto al 100%, y un Neymar que no marca la diferencia, que se enfada y que se frustra. Después de eso es cierto que tenemos la impresión de que la relación técnica y la fluidez no son lo mismo. Sabemos que Neymar y Messi eran muy amigos en el Barcelona", agregó.