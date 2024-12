Periodista español reveló que Mbappé no soporta a Messi y la foto del PSG fue armada

El periodista español, Eduardo Inda , reveló que Kylian Mbappé no soporta tener de compañero a Lionel Messi en el París Saint German ( PSG ), y además, también afirmó que la foto que se tomaron ambos jugadores con Neymar fue armado, ya que lo ordenó la jefatura del equipo francés.

"Mbappé está hasta las narices de Messi y a mi me lo cuentan jugadores que están dentro del PSG y la foto que se hacen juntos entre Neymar, Mbappé y Messi, lo hacen por pedido de la jefatura del club", indicó en el Chiringuito.

Asimismo, el comunicador también dio a conocer que dentro del vestuario del equipo, el francés y el argentino no se dirigen la palabra, incluso señaló que Neymar está tratando de ser un nexo entre ambos para que puedan tener una buena relación.

(Foto: Instagram)

Finalmente, Eduardo Inda mencionó que Kylian Mbappé saldría a decir que no descartaría poder renovar con el PSG, sin embargo, dio a conocer que lo ve más cerca del Real Madrid. "A mí me cuentan que Mbappé va a decir en una entrevista que no descarta renovar con el club, sin embargo, yo lo veo muy cerca del Real Madrid", sentenció.