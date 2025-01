PSG indignado con la Selección Argentina por haber convocado a Messi

No todo es color de rosa en Francia. El llamado de la Selección Argentina a Lionel Messi no ha caído bien en las oficinas del P arís Saint-Germain , para la fecha doble ante Uruguay y Brasil de Eliminatorias . La presencia del capitán estuvo en duda hasta último momento por los problemas físicos, como informó el cuadro capitalino. Sin embargo, la 'Pulga' ha sido convocado y Leonardo Nascimento de Araújo , director deportivo del equipo, se ha pronunciado.

"No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA", declaró al medio 'Le Parisien.