En el estreno del Balón de Oro de Messi: PSG igualó ante Niza en París por la Ligue 1

PSG y Niza no se dieron tregua en el Parque de los Príncipes e igualaron 0-0 por la jornada 16 de la Ligue 1 de Francia, partido donde Lionel Messi fue elogiado por todos los hinchas por ganar su séptimo Balón de Oro en su carrera deportiva.

¡Bienvenidos a la transmisión del encuentro entre PSG vs. Niza!

Estos son los once de la visita.

0' Ya se mueve el balón entre PSG vs. Niza

8' Niza no se queda atrás: quiere dar el golpe en París, y Dolberg sacó un potente bombazo que casi complica a Donnarumma.

Multitudinaria ovación de los hinchas parisinos al futbolista argentino en la previa del PSG vs Nice.

11' Tras un tiro libre a favor, Lionel Messi probó desde el filo área, pero -luego de chocar su remate en la barrera- el balón cayó en los pies de Pereira, quien pateó y su disparo chocó en el palo. Al final, el árbitro anuló la jugada, porque el defensa parisino estaba en off side.

24' El resultado no se mueve en París. Ambos equipos intentan abrir el marcador, pero les falta pulir el último pase para 'romper' a la defensa rival.

28' Si bien la posesión la tiene PSG, Niza no está sufriendo en París y cuando tiene la pelota en su poder, con un par de toques asusta al PSG con su ataque.

¡Niza no es una 'perita en dulce'!

58' Dolberg con un cabezazo estrelló el balón al palo, tras un excelente centro de Delort, y Donnarumma la controló. Imposible creer cómo esa pelota no entró al arco del PSG.

¡Imposible cómo no entró el balón!

70' PSG y Niza no se dan tregua y el partido está de candela en París.

Kylian Mbappé entrena arduamente en el PSG para duelo ante Niza.

Una de las bajas que tendrá el cuadro de PSG es Neymar , quien tras una torcedura de tobillo deberá mantenerse en el área médica para su pronto recuperación. Asimismo, Lionel Messi no podría arrancar desde la oncena titular tras sufrir un dolor estomacal.

Dicho compromiso entre PSG vs. Niza se disputará desde las 15:00 horas de Perú (20:00 horas GMT).

El duelo entre PSG vs. Niza podrás sintonizarlo en el canal televisivo de ESPN. Asimismo, podrás disfrutarlo desde la app de Star Plus, Movistar Play y DirecTV Go totalmente gratis.