Liga Profesional EN VIVO: programación de la fecha 16

A pesar de que se vive un ambiente de Eliminatorias en los países de Sudamérica, en Argentina la Liga Profesional no se ha detenido y este viernes regresa la acción con la fecha 16. A continuación, revisa la programación y los canales de transmisión.

Todo empieza con el Godoy Cruz vs Central Córdoba que se llevará a cabo en el Estadio Feliciano Gambarte. Luego, Rosario Central será local ante el complicado Patronato. Racing quiere sumar su tercer partido sin conocer de derrotas y enfrenta a Platense. Cierran los partidos del día viernes el Vélez Sarsfield vs Arsenal y Defensa y Justicia vs Estudiantes.