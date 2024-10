Jorge Bermúdez sobre Luis Advíncula en Boca Juniors: "Lo veo cada vez mejor"

El ex futbolista y ahora integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Jorge Bermúdez, habló sobre el presente del defensor peruano Luis Advíncula en el cuadro 'Xeneize'. El más conocido 'Patrón' indicó que no está de acuerdo que los hinchas critiquen al lateral derecho, sobre todo porque no ha terminado de adaptarse con el equipo.