GRANDES NOTICIAS para trabajadores en Florida: Ron DeSantis decreta nuevo feriado largo por Navidad

La medida beneficiará a más de 96,000 empleados como reconocimiento a su esfuerzo, especialmente tras el huracán Idalia. Imagen: X.

Según la legislación estatal, los trabajadores OPS no tienen derecho a licencias pagadas, días festivos con sueldo ni días personales. Además, el manual oficial de OPS establece que estos empleados no recibirán compensación por horas no trabajadas.