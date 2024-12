Target ocasiona el RECHAZO de sus clientes ante su nuevo modelo de autopago.

Asimismo, añadió lo siguiente: "Me dicen que no puedo usar la caja de autoservicio porque hay demasiados artículos, pero no hay nadie disponible para trabajar en la caja… Vamos, no debería ser así". Esta situación generó, sin duda, un debate sobre la atención al cliente y la eficiencia en los procesos de compra.