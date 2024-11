Boca Juniors empató 1-1 ante Arsenal y complica su clasificación a la Copa Libertadores

Boca Juniors no pudo de visita y empató 1-1 ante Arsenal por la fecha 24 de la Liga Profesional de Argentina. Juan Ramírez había puesto la ventaja para los 'Xeneizes' a poco de acabar el primer tiempo, sin embargo, faltando 15' para el pitazo final del partido, apareció el juvenil Bruno Sepúlveda. Este resultado, sin dudas, no le favorece a los dirigidos por Sebastián Battaglia, ya que no todavía no asegura su presencia a la Copa Libertadores. Este miércoles podrá cobrarse su revancha ante Talleres de Córdoba por la final de la Copa Argentina. Si gana el partido, los de 'Azul y Oro' clasifican directamente al torneo más importante de Sudamérica.