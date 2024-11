Boca Juniors igualó 1-1 ante Arsenal y puso en peligro su clasificación a la Libertores

Boca Juniors sigue en la tormenta de críticas, y ahora más tras el empate 1-1 ante Arsenal por la fecha 24 de la Liga Profesional de Argentina. Juan Ramíre z adelantó para los 'xeneizes', pero no pudieron mantener el resultado. Los de Sarandí aprovecharon el descuido y, faltando 15' para el final, Bruno Sepúlveda puso el empate definitivo. Este resultado complica la clasificación de los 'xeneizes' a la Libertadores . Sin embargo, este miércoles tendrán la posibilidad de lograr el cupo si logra derrotar a Talleres en la gran final de la Copa Argentina .

Estos son los once de Sebastián Battaglia para esta tarde.

Ya juegan Boca Juniors. vs Arsenal en el Estadio Julio H. Grondona.

Un gran centro de Cardona e Izquierdoz no pudo dirigir el balón.

Los locales tuvieron una chance de balón parado y no lo supieron aprovechar.

Arsenal no supo aprovechar el córner y el balón cae cómodamente a manos de Rossi.

El atacante colombiano no pudo controlar el balón y su remate fue desviado.

El entrenador 'xeneize' le dice a Advíncula que no vaya mucho al ataque.

Gran jugada individual de Fabra, pero Vázquez quez no llegó a darle dirección al balón.

83' ¡PARA NO CREERLO!

El lateral 'xeneize' intervino y no permitió el gol de Arsenal tras el error de Izquierdoz

Los 'xeneizes' llegan a este duelo obligados a sumar de a tres sí o sí si no quieren quedarse sin Copa Libertadores 2022. Los de Sebastián Battaglia no tienen margen de error luego de empatar sin goles en casa la fecha pasada ante Newell's Old Boys.