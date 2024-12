Boca Juniors: Llega Darío Benedetto y descartan llegada de Paolo Guerrero

La realidad de Boca Juniors urgía de un delantero de área que ponga los goles del equipo y decidieron volver a traer a Darío Benedetto que fichó por Olympique Marsella de Francia y ahora último estuvo en Elche de España . Con la vuelta del argentino se descarta la llegada de Paolo Guerrero quien se encuentra recuperándose de su rodilla izquierda la cual no le deja rendir al 100%.

Se sabe que el club de La Victoria aún no cierra su lista de refuerzos para el 2022 y suena con mucha fuerza el nombre de Paolo Guerrero que llegaría a Alianza Lima siempre y cuando no obtenga una buena oferta en el extranjero. El deseo del goleador máximo de la Selección Peruana es seguir jugando afuera en una liga de un mayor nivel pero de no ser el caso jugaría por primera vez en el Perú.