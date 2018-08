Sporting Cristal: Alexander Succar decidió quedarse en San Martín

La Universidad San Martín no se desprenderá de su goleador Alexander Succar. El delantero se quedará y hará respetar su préstamo con el cuadro santo hasta diciembre, ya que no lo seduce pegar la vuelta a La Florida porque teme que no tendrá continuidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sporting Cristal tiene en la mira a goleador uruguayo Alex Silva

Es más, hasta lo que se sabe, tanto Succar como la directiva estudiantil no recibieron ninguna comunicación, ya sea por teléfono o escrito, para que regrese al Rímac, lo que hace suponer que no querían su vuelta.

Para el técnico Orlando Lavalle, la noticia es positiva porque podrá contar con Succar para el inicio del torneo Clausura, siendo confirmado su presencia frente al FBC Melgar. El “Tanque” viene entrenando con el cuadro de la “Muela” en su local de la Villa Santa.

NO TE LO PIERDAS: Alexander Succar rechazó importante oferta desde Arabia Saudita

Con la presencia de Succar, la dirigencia no hará ninguna contratación para este torneo, ya que económicamente no están para hacer gastos contratando jugadores. Ahora se alistan para ser protagonistas.

EL DATO

El único jugador que dejó San Martín fue el argentino Alexis Domínguez.