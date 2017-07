Alexander Succar rechazó importante oferta desde Arabia Saudita

Óscar Balbuena, agente del delantero de la San Martín, reveló una oferta concreta del Al-Ittihad, sin embargo, el seleccionado nacional declinó al priorizar su crecimiento futbolístico.

Alexander Succar pasa por su mejor momento futbolístico y no solo Sporting Cristal, club dueño de su carta pase, está interesado en que deje la San Martín. Desde el Medio Oriente se contactaron con su representante Óscar Balbuena para hacerle saber su interés por el delantero y presentar en breve una oferta, sin embargo, el futbolista de 21 años tiene otros planes para su futuro.

"Hubo una oferta concreta por Alexander de Arabia Saudita, específicamente del club Al-Ittihad. Sin embargo, en este momento es muy importante para él el tema deportivo. Esa propuesta se ha evaluado en estos días, Alex tuvo bastante interés en evaluar a detalle porque el mundo árabe tienta a partir de un monto de dinero fuera de la realidad sudamericana, sobre todo para un jugador joven como él", reveló el agente del futbolista de la Selección Peruana a 'Capital Deportes'.

"Sin embargo, él primó la sensatez, pues un chico de 21 años todavía no está para irse a un fútbol solo por el aspecto económico. Tomó la decisión correcta al no irse, a pesar de que económicamente era una oferta muy buena tanto para él como para el club. Era muy ideal teniendo en cuenta que tiene contrato hasta fines de 2018 con Cristal", abundó Óscar Balbuena.

Eso sí, el representante de Alexander Succar no descartó una posible vuelta a Sporting Cristal. "No ha habido comunicación con ellos últimamente pero hay una cláusula unilateral en su contrato de cesión a la San Martín. Si vuelve o no a Cristal se verá en las próximas semanas", puntualizó.

Alexander Succar lleva 8 goles en 14 partidos con la San Martín en este 2017.