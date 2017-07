Erick Delgado fue cuestionado por el primer gol de Sporting Cristal, el arquero de Deportivo Municipal no pudo disimular su molestia ante las preguntas de la prensa.

Erick Delgado y la incómoda reacción con la prensa por una pregunta sobre el gol de Irven Ávila

Deportivo Municipal sacó un empate sobre la hora ante Sporting Cristal. El marcador final fue 2-2 lo que es un buen resultado para el club de 'la comuna' por como se dio el partido. Sin embargo, al término del partido, la prensa cuestionó a Erick Delgado por el primer gol rimense y él respondió.

TE PUEDE INTERESAR: Sporting Cristal: ¿Pablo Zegarra se equivocó en los cambios ante Deportivo Municipal?

Según Erick Delgado, las preguntas que se le hizo es sin sentido. Y es que, los periodistas habrían cuestionado la poca reacción del arquero de Municipal ante el gol de Irven Ávila lo que generó la molestia del 'Loco' y no dudó en evidenciarla.

La jugada por el que se cuestionó a Delgado es por el gol de Irven Ávila (20') cuando Cristian Ortiz saca un remate y el 'Cholito' logra conectar de cabeza para batir la valla de Erick. El arquero de Municipal no pudo evitar el gol por la posición en que se encontraba.

NO TE LO PIERDAS: FIFA ratifica a la Selección Peruana en el histórico puesto 14 en el último ranking

“Sería bueno que analices la jugada y que me digan qué se puede hacer...Llevo casi 17 años parándome en un arco, y la verdad es que ustedes me critican o me quieren plantear una pregunta, y ni siquiera se han parado en un arco”, respondió el arquero de Municipal ante las críticas de los periodistas.

"¿Acaso yo me pongo a hacer lo que tú haces? De verdad, no va más. Chau”, agregó Erick Delgado muy incómodo tras una conferencia de prensa en el estadio Alberto Gallardo tras el empate ante el equipo de Pablo Zegarra por el Torneo Apertura.

DATO:

A sus 35 años, Erick Delgado a jugado por tres clubes peruanos más la selección (Sporting Cristal, Juan Aurich y Deportivo Municipal)