Universitario vs. San Martín: Memes de la victoria 'merengue' por el Torneo Apertura [FOTOS]

Universitario consiguió tres punto importantes ante San Martín, pero los memes volvieron a aparecer para darle el matiz de gracia a la victoria.

Universitario volvió a sumar una victoria en el Torneo Apertura ante la San Martín en un partido vibrante y con emociones. Los 'cremas' sumaron doce puntos y mete a la pelea por alcanzar los primeros lugares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Universitario en vibrante partido derrotó 4-2 a San Martín en el Callao [VIDEO]

Los meses sin embargo aparecieron para parodiar hasta a Roberto Chale quien se debe estar lamentando ya que no lo extrañan en el banquillo de Universitario por el funcionamiento que tiene el equipo.

NO TE LO PIERDAS: Universitario vs. San Martín: Alberto Quintero y gol que se come debajo del arco

EL DATO

Universitario con doce puntos jugará la próxima fecha ante Real Garcilaso.