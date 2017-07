Universitario, con Alberto Rodríguez como capitán y el “Loco” Juan Varga en banca, recibe hoy a San Martín en el Miguel Grau del Callao (8:00 p.m.).

Universitario vs. San Martín EN VIVO ONLINE GOL PERÚ: partido por Torneo Apertura

Universitario va Por otro triunfo más hoy ante la U. San Martín en el Miguel Grau del Callao. Por tres puntos más que pongan a los cremas a tan solo una unidad de la ansiada punta.

El equipo será el mismo que venció el sábado a Comerciantes Unidos. El DT Pedro Troglio no moverá nada y hasta decidió que Juan Vargas se quede en la banca y respetará lo que viene haciendo Jersson Vásquez, como lateral izquierdo.

Otra cosa que mantendrá el estratega argentino es que Alberto Rodríguez sea el capitán merengue. Justamente el zaguero se refirió sobre la resposanbilidad de llevar la cinta.

“Lo de la cinta lo tomo tranquilo, más allá de quien la lleve la responsabilidad la tenemos todos. No me hace ni más ni menos. Teniendo la cinta o no, siempre trato de aportar”, dijo el “Mudo”.

Luego, la tan esperada pregunta a Rodríguez llegó: “¿Tienes ofertas, te vas? El defensa respondió así: “No, ahora estoy en la “U”. Después, no sé. Me siento cómodo, estoy tranquilo. No me quiero ir con las manos vacías. Yo hice el acuerdo con Universitario para conseguir el campeonato y ya se verá”.

POSIBLES ALINEACIONES

Universitario: Cáceda, Corzo, Rodríguez, Benincasa, Vásquez, Figuera, Páucar, Núñez, Gómez, Quintero y Tejada.

Universidad San Martín: Farro, Salas, Ríos, Aparicio, Luján, Álvarez, Guivin, Vélez, Chávez, Cáseres y Succar.