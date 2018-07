Reimond Manco abandona concentración de Comercio por grave estado de salud de su padre

Unión Comercio se encuentra preparándose para afrontar el reinicio del Torneo Apertura luego de la para obligada por la participación de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

El ‘poderoso del Altomayo’ enfrentará este sábado a Ayacucho FC desde el estadio Eloy Molina Robles de Huanta a las 3:30 p.m. Unión Comercio se encuentra complicado con el tema de la baja, por lo cual necesita una victoria en el encuentro de este fin de semana.

Uno de los mejores jugadores de Unión Comercio es Reimond Manco, quien viene demostrando chispazos de buen fútbol y recuperando de a pocos ese gran nivel que lo hizo brillar en su época de ‘jotita’.

Lamentablemente Reimond Manco no podrá estar en el reinicio del Torneo Apertura con Unión Comercio, ya que el atacante se encuentra viajando a Lima debido al delicado estado de salud de su padre. Aun no se sabe exactamente la condición de su progenitor. Sin embargo, el ex volante de Alianza Lima ya abandonó la concentración de su club y se encuentra rumbo a la capital.

EL DATO

Reimond Manco fue elegido como el mejor jugador de aquel recordado Sudamericano sub 17 en donde la selección de Juan José Oré clasificó por primera vez al Mundial de la categoría.