Mauricio Affonso: "Alianza Lima lleva mucho público a la cancha como Peñarol”

Este domingo Alianza Lima venció de manera sufrida a la Universidad San Martín por 3-1 en el cierre de la fecha 11 del Torneo Apertura. El tercer tanto de los íntimos lo anotó su flamante refuerzo, Mauricio Affonso.

El delantero uruguayo conversó este lunes el con programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP y se mostró contento por el tanto anotado y hasta se animó a comparar la hinchada de Alianza Lima con la de Peñarol de su país.

"Alianza lleva mucha gente a la cancha como Peñarol, me juega a favor con la tranquilidad y la motivación de un equipo grande. El apoyo de la gente se sintió cuando empataron el partido", aseguró Mauricio Affonso.

También se refirió al clásico que se viene este sábado ante Universitario: "Desde que llegué me hablaron del clásico, jugarlo es hermoso tanto como jugador que como hincha. No podemos dejar más puntos por el camino, no dependemos de nosotros, pero intentaremos sacar la cantidad de puntos posibles. Ahora estamos pensando en el partido del miércoles y luego contra la 'U'.

De igual forma Mauricio Affonso alabó el nivel de juego de Alejandro Hohberg y el gran momento por el que viene atravesando: "No lo conocía, pero me dejó una buena impresión desde el primer día”.

El DATO

Alianza Lima disputará su partido pendiente este miércoles 09 de agosto en el Estadio de Matute a las 8:00 p.m. contra UTC.