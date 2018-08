Jean Pierre Rhyner deslizó posibilidad de recibir convocatoria para enfrentar a Holanda y Alemania

Jean Pierre Rhyner sería la gran novedad en la lista de convocados de Ricardo Gareca del próximo viernes. El defensa tendría por primera vez la llegada a la selección mayor en lugar de Alberto Rodríguez.

El zaguero central de 22 años juega en Grasshopper de la Super Liga de Suiza e incluso defendió a ese país en las selecciones Sub 20 y Sub 21 disputando una totalidad de 10 partidos, pero el probable llamado a la bicolor no significaría una negligencia, ya que el futbolista no actuó en el equipo mayor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana y la nueva posición en la que cayó en el ranking FIFA [FOTO]

Rhyner dejó un subliminal mensaje en sus redes sociales mostrando su felicidad por ser una alternativa. "Buenos días en Perú quiero agradecer a todos por sus muestras de apoyo y cariño parece que el sueño de vestir la camiseta de Perú pronto puede ser realidad estén atentos que se vienen muchas novedades. Saludos a todos en Perú".

NO TE LO PIERDAS: Tondela convocó a Sergio Peña para la segunda fecha de la Liga NOS

Cabe señalar que el futbolista también puede jugar de lateral izquierdo, por ello encaja perfecto en los planes del “Tigre” a quien le gusta los jugadores polifuncionales y es una buena oportunidad verlo en acción con la blanquirroja.

EL DATO

Jean Pierre Rhyner estuvo en la pre - selección sub 20 peruana, pero no quedó en la lista final que disputó el sudamericano.