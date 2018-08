Pedro Aquino "Mi lesión no es nada grave que se queden tranquilos en Perú"

Pedro Aquino salió lesionado del último choque donde León consiguió tres puntos ante América. El volante puso paños fríos a la preocupación de su dolor por ello estará sin problemas ante Holanda y Alemania el próximo mes.

El ex jugador de Sporting Cristal sería el reemplazante de Renato Tapia que no fue considerado por lesión y no ocultó su felicidad por continuar en el equipo luego de su buena participación en el mundial.

"Estoy muy feliz y orgulloso de pertenecer otra vez a la selección, estos dos partidos van a ser muy importantes para nosotros y en especial para mí. Ojalá pueda jugar y estar dentro de los 11, pero que en Perú se queden tranquilos porque mi lesión no es nada grave", declaró en Fox Sports.

Por último explicó como sucedió su lesión ya que fue cambiado faltando poco para el final del partido. "En una jugada que voy fuerte no me patean el tobillo pero sí pisé mal y ahí fue cuando me lo doblé. Ahora he hablado con el doctor y me dijo que no hay nada por qué preocuparse, es cuestión de hacer terapia para poder llegar bien al domingo".

EL DATO

Pedro Aquino fue contratado por León antes de comenzar el Mundial tras llegar a un acuerdo con Lobos.