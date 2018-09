Christopher Olivares, jugador de Sporting Cristal, tiene dos ofertas del exterior

Christopher Olivares no tiene muchos minutos en el primer equipo de Sporting Cristal. El futbolista rimense maneja ofertas de clubes extranjeros. Esto lo dio a conocer su papá, Percy Olivares, ex seleccionado peruano. Sin embargo, se conoce también que el cuadro cervecero le quiere proponer una renovación.

"Sí ha tenido opciones del extranjero. Hoy tiene dos ofertas. No las consideramos todavía, porque no es lo que queremos para él", dijo Percy Olivares a RPP Noticias. No caben dudas de que el futuro que le espera a Christopher es prometedor, pero dependerá mucho de su rendimiento en la cancha.

El contrato de Christopher Olivares con Sporting Cristal es hasta el 2021, pero según comentó su padre existe una cláusula que le permite salir de La Florida si llega una oferta seria del exterior. Es así que esa opción puede ser aprovechada por los dos clubes que lo quieren.

"El club quiere extenderle el contrato, pero que sea más asequible para ellos. Pero nosotros no queremos precisamente eso, teniendo en cuenta que es bastante posible que salga al extranjero. La proyección es estas listos para cuando salga una oferta. Que se vaya sin ninguna traba económicamente hablando", culminó Percy Olivares.