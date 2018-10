Diego Guastavino: "Quisiera ayudar a Universitario"

LÍBERO, Diego Guastavino, actual volante del Apenas contestó la llamada de, actual volante del Santa Fe de Colombia , confesó: “Seguí minuto a minuto el triunfo de la ‘U’. Todos juntos salvarán la categoría”, agregó con tono alentador.

¿Festejaste como un hincha más el triunfo de la “U” ante Huancayo?

El hecho de jugar en Colombia no me impide seguir a Universitario. Desde que me fui el hincha está pendiente de mí y eso lo valoro mucho. En el club dejé grandes compañeros, sé de la realidad del equipo. Estoy seguro que salvarán la categoría. La “U” es el más grande... Me gustaría darle una mano al equipo, ayudarlo, pero ahora me debo a Independiente de Santa Fe.

¿La crisis administrativa y futbolística han quebrantado los objetivos del plantel?

Están en una situación límite, extrema, pero hay que unirnos todos. Lo que sucede es producto de un cúmulo de cosas que se ve reflejado en los resultados. Dependerá de los jugadores sacar adelante al equipo, sé que lo harán, pues hay compañeros -yo siempre los llamaré así hoy no esté en la “U”- que tienen jerarquía. Salvada la categoría, el club deberá replantearse en lo futbolístico, mientras en lo administrativo deberá tomarse decisiones acertadas para que el equipo no se vea perjudicado.



¿Hasta qué punto ayude el apoyo incondicional de los hinchas?

A través de las redes sociales observé la cantidad de hinchas que apoyaron al equipo en caravanas, dentro y fuera del Nacional. Su apoyo en las nueve fechas que restan será importante. Hay que seguir uniendo esfuerzos. La crítica no sirve, hay que ir todos a llenar los estadios.

¿Lo mental será vital para controlar la ansiedad en las instancias finales?

Hay compañeros como Fernández, Vargas, Manicero, Corzo, Rodríguez, Quintero, Figuera, así como las recientes contrataciones Denis y Lavandeira, quienes gozan de jerarquía. Están unidos y sacarán adelante al equipo.



Hay hinchas que, hasta el día de hoy, no comprenden tu salida. ¿Qué pasó?

Soy consciente que no fue un gran año para mí, tampoco en lo grupal, pero siempre tendré un sentido de pertenencia con el club, con los hinchas. Llegó un cuerpo técnico (Troglio) que relegó lo que me gané. Me dolió muchísimo la situación que pasé, y a los dos meses también se fue el entrenador.



¿Esperas volver algún día a Universitario?

Uno nunca sabe. Ahora me está yendo bien con Santa Fe en Colombia, pero siempre en el fútbol se acortan los tiempos.



¿Te va muy bien con Santa Fe?

Me acoplé rápido al fútbol colombiano gracias a la confianza que me brindó Sanguinetti. Estamos por entrar a los ocho mejores para jugar la liguilla y tentar los Play Off, también clasificamos a cuartos de final en la Copa Sudamericana tras haberle ganado a Millonarios.