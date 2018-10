Jean Pierre Rhyner aclaró su situación: "Nunca hice ninguna renuncia a la Selección Peruana"

El defensa Jean Pierre Rhyner finalmente se pronunció sobre la polémica publicación en Instagram en la cual renunciaba a la Selección Peruana. Tras varios días, confirmó que una persona cercana había enviado dicho mensaje y aseguró que nunca realizó una renuncia oficial a la 'Bicolor'.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Grasshopper señaló primero que una persona de confianza maneja su cuenta de redes sociales.

"Debo mencionar que mi Facebook es original, pero manejado por una persona de confianza, debido al idioma que no hablo, ni comprendo en su plenitud, en las cuales se ha escrito cosas de las cuales no fui consciente pero asumo la responsabilidad como corresponde", manifestó inicialmente.

Tras ello, Rhyner enfatizó que guarda cariño tanto con Suiza como con nuestro país. "Es innegable que en mi corazón laten la sangre de dos hermosos países. Suiza por mi padre, quien desde pequeño me inculcó a querer el fútbol y Perú por mi madre, que me transmitió el amor por Perú", añadió.

"Por eso quiero aclarar que nunca hice ninguna renuncia para vestir la camiseta peruana y defender sus colores", publicó Jean Pierre Rhyner.

Por último, Rhyner expresó sus disculpas con la FPF por toda la situación que generó la publicación en su cuenta de redes sociales.

"Finalmente quiero enviar mis DISCULPAS a los representantes de la FPF, porque si hubo conversación con algunos de sus integrantes lo cual agradezco para que yo puedo tramitar algunos documentos que no tenía en regla, lo cual no se pudo llevar a cabo. Asimismo me disculpo ante la gran afición peruana que siempre me apoya", sentenció.