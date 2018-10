Christian Cueva sobre el partido ante Chile: "Los clásicos no se pueden perder" [VIDEO]

El volante de la selección peruana, Christian Cueva, se manfestó acerca del amistoso internacional que sostendrá la 'Bicolor' ante Chile. 'Aladino' enfatizó que esta clase de encuentros no se pueden perder debido a la trascendencia de la misma.

"Los clásicos no se pueden perder, nosotros nos vamos a prepararnos para sacar el resultado que queremos, que es ganar, y tratar de mejoras en las cosas que por ahí, los dos partidos anteriores que tuvimos, dejamos de hacer", explicó para Fox Sports Radio Perú.

Cueva señaló que las circunstancias de este nuevo choque ante los sureños son distintos pues, el equipo nacional, viene con un rodaje importante luego de disputar el Mundial de Rusia 2018 y los amistosos ante Alemania y Holanda.

"Siempre va a ser distinto. Mucho más maduro cada uno de nosotros, con un roce internacional mucho mayor, pero pienso tiene que ayudarnos a mejorar en todo aspecto. Por más que por ahí los partidos lo podamos perder, que sea de toda una forma: jugando al fútbol y luchando hasta el final".

El futbolista de 26 años indicó que el haber fallado el penal en la Copa del Mundo fue una situación que lo terminó de marcar en su carrera como jugador.

"Las cosas que sucedieron marcan (en el Mundial), no es algo que me avergüenza decirlo pero te marcan. Durante el tiempo que he defendido a la selección lo he hecho de la mejor manera, dándome al 200% cada partido. Ahora, Dios permita que pueda marcar por el bien de todos, no solamente de mí, sino de todo el equipo que lo merece".

Finalmente, reveló la extraña posición en la que jugó ante Sevilla por la Europa League. "El partido con Sevilla lo jugué de 9, porque se lesiono Ari (delantero del Krasnodar), y bueno se me dio después de mucho tiempo: jugué de 9 con 'Franquito' Navarro en USMP. Lógicamente no es mi posición habitual pero si necesitan de mi allí yo tengo que estar preparado. No lo hice nada mal", concluyó.

EL DATO

Christian Cueva debutó con la USMP en la temporada 2008.