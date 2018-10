Henry Gambetta criticó a Diego Haro por su arbitraje en el Universitario vs Unión Comercio [VIDEO]

Henry Gambetta habló vía telefónica con Radio Fox Sports Perú y criticó de manera dura a Diego Haro por su actuación en el partido entre Universitario y Unión Comercio que se jugó el último sábado por la noche en el Estadio Nacional de Lima. Cabe recordar que el juez FIFA no estuvo inicialmente programado para dirigir el cotejo, pero finalmente se decidió que él sea el indicado para impartir justicia. Cobró un penal muy dudoso a favor de la 'U' y llenó de tarjetas amarillas al cuadro visitante. ¿Cuál fue la apreciación de Gambetta?

"La práctica de cambiar árbitros ante un nuevo partido de esta magnitud no es la primera vez que se da en la CONAR. Han habido casos anteriores y la Comisión ha creído conveniente designar a un árbitro FIFA", fueron las primeras palabras de Henry Gambetta explicando el por qué se dio el cambio de árbitro cuando estaba programado, desde un inicio, el juez nacional Yovani Quevedo, que estuvo como cuarto en la terna arbitral.

Sobre el arbitraje de Diego Haro, Gambetta fue duro con sus declaraciones y dejó en claro que se pudo hacer un mejor trabajo. "El arbitraje, particularmente a mí, no me dejó del todo conforme. Si bien es cierto, hubieron algunas situaciones puntuales, en el contexto creo que pudo haber sido un trabajo más prolijo, pero debemos tener en cuenta que no siempre estamos en una buena tarde o noche. Eso es parte de la presión o algún tipo de circunstancias particulares de las personas que dirigen".

"En este caso yo creo que el trabajo que hizo esta cuarteta el deseo fue hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, algunas cosas escapan y hay que entenderlo así. A estas alturas del torneo se ven fantasmas donde no existen. En la quinta fecha se designó a Quevedo porque en esa semana no podía dirigir árbitros internacional porque estaban en un curso. Ante la situación de cambio de fecha, la Comisión tomó la decisión de asignar a un árbitro FIFA", siguió.

Acerca del cambio de árbitro, Henry Gambetta aseguró que no se hizo de la noche a la mañana, sino con dos días de anticipación y que se le comunicó a la Asociación de manera correcta. Confesó también que se tome la decisión que se tome, siempre habrán las críticas por parte de los aficionados. "Lamentablemente los resultados para algunos no se dieron. Yo considero que el arbitraje pudo ser mejor en la conducción. No busquemos perfección donde no la vamos a encontrar", culminó.