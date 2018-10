Ricardo Gareca y su titánica tarea pendiente con la selección peruana

Los seis cambios realizados en el equipo titular ante Estados Unidos sirvieron para que el país no caiga en triunfalismos adelantados y se dé cuenta que a Ricardo Gareca le queda aún mucho trabajo por hacer para convertirnos en una selección sin talones de Aquiles.

Más que el empate conseguido ante una selección peruana prácticamente nueva, el nivel mostrado por el equipo fue lo más preocupante. A excepción de Andy Polo y Pedro Aquino, los demás sustitutos demostraron carencias para pelearle el puesto a los habituales titulares.

Las posiciones que más preocupan son la delantera y la volante izquierda. Las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán le permitieron a Raúl Ruidíaz dar el salto al once inicial pero no dio la talla mientras que por el lado de Edison Flores no hay jugadores de las mismas cualidades.

Ante ello, el comando técnico debe ponerse como prioridad la búsqueda de jugadores para alternar en el equipo sin perder el rendimiento que se vio ante Chile y/o potenciar a los que son comúnmente convocados.