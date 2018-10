Ruggeri sobre Ricardo Gareca:”Él quería dirigir a Argentina, pero nadie lo llamó” [VIDEO]

La Selección Argentina sigue sumida en una profunda crisis deportiva, luego de la derrota ante Brasil por 1-0, la prensa ‘albiceleste’ volvió a reclamar la inmediata contratación de un entrenador a la altura de la historia del país del tango.

Hace unos meses atrás, Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 1986, deslizó la posibilidad de que la AFA contratara a Ricardo Gareca para suceder a Jorge Sampaoli en el cargo de entrenador del cuadro ‘Albiceleste’.

Sin embargo, Ricardo Gareca renovó con la selección peruana y Luis Scaloni fue elegido como entrenador interino de Argentina hasta nuevo aviso. No obstante, tras la derrota del equipo ‘albiceleste’ ante Brasil, Óscar Ruggeri volvió a demostrar su molestia con la AFA por dejar ir al ‘tigre’ al equipo 'incaico'.

“(Gareca)Dejó esperando un més a Perú, y a mi me gustaba que venga Ricardo, si no venía Gallardo o Simeone. Lo frené, le dije que pida un tiempo, lo aguanté y ni bola me dieron, los directivos de AFA ni hablaron con él, después decidió por Perú porque allá es Gardel”, sostuvo Óscar Ruggeri durante el programa “90 minutos de Fox Sports”.

Ante la pregunta de Marcelo Sottile, panelista de 90 Minutos de Fox Sports, sobre porqué quería a Ricardo Gareca en Argentina, Ruggeri respondió: “Hizo las cosas bién con Perú y luego de 32 años tomó una camada de jugadores peruanos, no fácil, y clasificó al Mundial de Rusia 2018”.